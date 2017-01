यूपी विधानसभा चुनाव 2017: बिजनौर में बीएसपी और सपा को नोटबंदी से बड़ा फायदा!

नोटबंदी की वजह से इंडस्ट्री की छोटी और घरेलू यूनिट जिनमें 10 से 25 मजदूर काम करते थे, वह बंद हो चुकी हैं। बड़ी यूनिट भी बंद को रही हैं जहां 100 से 150 वर्कर काम करते हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 16, 2017, 12:21 [IST]

English summary

Demonetisation will lift bsp and samajwadi party in brush nagari of uttar pradesh.