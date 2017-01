यूं ही नहीं बगावती हुए अखिलेश, हैसियत तो दिखानी ही थी!

आखिरकार मुलायम सिंह का अखिलेश यादव पर लगातार हमला भारी पड़ा, यूं ही नहीं अखिलेश यादव अपने ही पिता के खिलाफ हो गए बागी।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 13:42 [IST]

English summary

So finally Akhilesh Yadav shown his strength to Mulayam Singh. This is just not Akhilesh power show but repercussion of Mulayam Singh statement.