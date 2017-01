बुलंदशहर: नरसंहार आरोपी को अदालत ने सुनाई मौत की सजा, 20 साल बाद आया फैसला

20 साल पहले हुए एक नरसंहार केस में कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त को फांंसी की सजा सुनाई है।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 18:17 [IST]

English summary

ADJ 5 Court in Bulandshahr has given death penalty to a prime accused in a massacre case which happened twenty years ago.