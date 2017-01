बुंदेलखंड: क्या यूपी चुनाव में इस बार चल पाएगा बसपा की डीबीएम फॉर्मूला?

बसपा के 'डीबीएम' फॉर्मूले के कारगर होने के आसार कम हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दलित मतों का बिखराव और सपा-कांग्रेस गठबंधन की ओर मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण हो सकता है।

Tuesday, January 24, 2017, 17:02 [IST]

SP-Congress coalition has became more powerful than BJP and BSP in Bundelkhand region.