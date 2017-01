बरेली: लेक्चरर बाप ने की नाबालिग बेटी से रेप की कोशिश, लोहे की रॉड से मार डाला

मृतक पेशे से एक लेक्चरर है। सोमवार को घर पर केवल पिता और बेटी ही थे। मृतक की पत्नी अपने बच्चों के साथ पंतनगर में अपने मायके गई हुई थी।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 10:16 [IST]

daughter kills father in bareilly of uttar pradesh as he tried to rape her.