दलों के दलदल में फंसा यूपी का दलित, हर किसी की चील-कौवों सी नजर

उत्तर प्रदेश में चुनाव और तमाम मुद्दों से बात हटकर जाति और धर्म पर ना आए ऐसा हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और नेताओं की नजर दलितों की चुनावी भूमिका पर विश्लेषण।

Written by: राहुल सांकृत्यायन

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, December 17, 2016, 16:47 [IST]

English summary

Dalit of Uttar Pradesh and political stunt of political leaders