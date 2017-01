यूपी चुनाव: समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल, चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को सौंपा

समाजवादी पार्टी में घमासान के बीच चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया है। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों दिया है।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 18:48 [IST]

English summary

EC decision SP dispute, name and symbol gets Akhilesh yadav.