क्रूरता की सारी हदें की पार! बेटी से दुष्कर्म के लिए मां को किया अधमरा, घर में लगाई आग

आग तो जाते-जाते लगाई इससे पहले तो घर में घुसकर इंसानियत ही शर्मसार कर दी गई। बेटी से दुष्कर्म के लिए मां को अधमरा कर दिया और दबंगों को पुलिस देखती रही।

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 11:17 [IST]

