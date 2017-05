परिवार वालों ने किया प्रेमी-प्रेमिका का मिलना बंद, दोनों ने अपने-अपने घर लगा ली एक समय पर फांसी

युवती और युवक के बीच फोन पर बात हुई। दोनों ने एक साथ मौत को गले लगाने का निर्णय ले लिया और अपने-अपने घर पर कमरे में जाकर फांसी का फंदा तैयार किया और झूल गए।

Subscribe to Oneindia Hindi

संभल। प्यार में साथ जीने-मरने की कसमें खाने वाला एक प्रेमी जोड़ा इस तरह अपनी जिंदगी की जंग हार जाएगा शायद ही किसी ने सोचा हो। प्यार की कसमें खाने वाले ये दोनों प्यार में जीन नहीं पाए तो मौत को गले लगा लिया। परिवार वालों ने दोनों का मिलना-जुलना क्या बंद करवाया, दोनों फांसी के फंदे पर ही झूल गए। दोनों ‌में पिछले दो सालों से प्रेम प्रसंग चला आ रहा था। दोनों एक साथ जीने-मरने की कसमें खा चुके थे लेकिन परिजन शादी नहीं होने देना चाहते थे। दोनों प्रेमी युगल करना चाहते थे शादी, परिजन नहीं थे तैयार परिजनों ने युवती की शादी की तैयारी शुरू कर दी थी और शनिवार को गोद भरी जानी थी। ऐसे में दोनों ने एक दिन पहले ही फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। युवती और युवक की दो साल पहले मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों में नजदीकी बढ़ी तो मामला प्रेम तक पहुंच गया। कुछ दिनों में ही दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसमें खा ली और दोनों शादी करने चाहते था। दोनों की बिरादरी एक थी औक रहने वाले भी दोनों एक ही गांव के थे। ऐसे में दोनों परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। युवती की शनिवार को भरी जानी भी गोद, एक दिन पहले लगा ली फांसी मामला बढ़ा तो ‌परिजनों ने युवती के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी और शादी करने के लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी। बताया जाता है कि शनिवार को युवती की गोद भरी जानी थी। जबकि युवती इस शादी का विरोध कर रही थी। शुक्रवार को दोनों के परिजन खेतों पर काम करने के लिए गए हुए थे। तभी युवती और युवक में फोन पर बात हुई। दोनों ने एक साथ मौत को गले लगाने का निर्णय ले लिया। युवक और युवती ने अपने-अपने घर पर कमरे में जाकर फांसी का फंदा तैयार किया और झूल गए। दोनों एक ही गांव के थे प्रेमी युगल, मिलने पर लगा रखी थी पाबंदी घंटों बाद जब ‌‌परिजन खेत से लौटे तो फांसी के फंदे झूलते हुए देख दंग रह गए। परिजनों ने दोनों को फांसी के फंदे से नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दिए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। लोगों की माने तो इस मामले की जानकारी पुलिस तक भी पहुंच गई थी लेकिन पुलिस कार्रवाई करने से बचती हुई नजर आई। लोगों ने बताया कि युवक की अंतिम शव यात्रा को लोगों ने जाते हुए देखा है लेकिन युवती के शव का कोई भी गवाह सामने नहीं आया है। Read more:सहारनपुर में एक समुदाय ही क्यों बार-बार बन रहा है उपद्रवियों का टारगेट? दीपिका पादुकोण का Oreal Paris के लिए ये अंदाज

WHAT OTHERS ARE READING