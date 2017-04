योगी सरकार के मंत्री ने दिया विवादित बयान, कहा- हवस पूरा करने के लिए 3 तलाक देकर बदलते हैं पत्नी

एक ओर योगी सरकार का दावा है कि उनके मंत्री दायरों में रह कर जनता की सेवा करेंगे, दूसरी ओर मंत्री लोग अपनी अंटशंट बयानबाजियों से बाज नहीं आ रहे हैं।

बस्ती। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्रियों की ओर से अंटशंट बयानी का सिलसिला थम नहीं रहा है। इससे पहले सरकार में खादी मंत्री पचौरी ने एक विकलांग के सामने ही उसे लूला लंगड़ा बोल दिया था और अब काबीना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ऐसा बयान दिया है जो विवाद पैदा कर सकता है। बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आने वाले स्वामी ने राज्य के बस्ती जिले में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि 3 मुस्लिम तलाक देकर अपनी हवस पूरी करने के लिोए लगातार पत्नियां बदलते रहते हैं। इस दौरान स्वामी ने यह भी कहा कि भाजपा मुस्लिम महिलाओं के साथ है। स्वामी ने कहा स्वामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी है, जो अकारण, बेवजह और मनमाना तरीके से जब चाहा तलाक दे दिया। यहां तक कि तलाक का कोई आधार नहींस कोई अपनी हवस को पूरा करने के लिए लगातार पत्नियां बदलते रहने का काम करे, अपने ही बच्चे, अपनी ही पत्नी को सड़क पर भीख मांगने के लिए खड़ा कर दे , इसे ना आप अच्छा कहेंगे, ना कोई दूसरा अच्छा कहेगा। इस प्रकार की जो पीड़ित महिलाएं हैं, भुक्तभोगी महिलाए हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी सम्मान दिलाने का काम करेगी। उनको न्याय दिलाने के हम पक्षधर हैं। माया पर भी साधा निशाना इस दौरान स्वामी ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी निशाना साधा और कहा जब मैंने बसपा छोड़ा था, तो मायावती ने कहा था कि जो पार्टी छोड़ेगा उसकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी लेकिन राजनीति उनकी खत्म हो गई जो मायावती के बंधुआ मजदूर बन कर काम कर रहे थे। स्वामी ने कहा कि वो संघर्षों से निकले हुए नेता हैं और मायावती की राजनीति खत्म कर दम लेंगे।

