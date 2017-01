चुनाव लड़ने का अद्भुत रिकॉर्ड, लड़े 350 चुनाव लेकिन नसीब नहीं हुई जीत

काका जोगिन्दर सिंह उर्फ धरती पकड़ जो कि सिर्फ हारने के लिये ही चुनाव लड़ा करते थे और उन्होंने राष्ट्रपति चुनावों सहित आम और विधानसभा के 350 चुनावों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 17:17 [IST]

Contest amazing record in election, fought 350 elections but never win