3 लाख रुपए के चलते सिपाही ने पत्नी की हत्या कर खुद जहर खा लिया

पुलिस का कहना है कि पति-पत्नी के बीच बहुत दिनों से रुपयों को लेकर विवाद हो रहा था जिसका खूनी अंजाम हुआ।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 15:58 [IST]

English summary

In merrut area, a UP police constable killed his wife by beating with stick and after that he consumed poison.