यूपी में सपा-कांग्रेस की नज़र 35-37 फीसदी वोट पर

यूपी की राजनीति में सपा और कांग्रेस 35 फीसदी से अधिक वोटो पर रख रही हैं नजर, अन्य दलों के लिए यह गठबंधन खड़ी कर सकता है मुसीबत

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 11:27 [IST]

English summary

Congress and Samajwadi party alliance aims to target above 35 percent voters. This can be a major alliance in the UP politics.