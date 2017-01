UP चुनाव 2017: कांग्रेस ने पहले और दूसरे चरण के लिए जारी की 41 उम्मीदवारों की लिस्ट

सपा से गठबंधन के बाद कांग्रेस ने 41 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 22:07 [IST]

English summary

Congress releases list of 41 candidates for the first and second phase-up-assembly-election.