यूपी चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने उतारी पूरी फौज, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह भी करेंगे प्रचार

यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने उतारी पूरी की पूरी फौज, पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी के सभी दिग्गज नेता इस लिस्ट में, प्रियंका भी करेंगी पार्टी के लिए प्रचार

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 15:57 [IST]

English summary

Congress releases it list list of campaigner in Uttar Pradesh Assembly election. Priyanka Gandhi and Manmohan Singh also campaign for the party.