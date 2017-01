कांग्रेस का पोस्टर: जनता के लिए हानिकारक है मोदी, शाह और जेटली की तिकड़ी

प्रदेश में जैसे-जैसे विधान सभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं गोरखपुर में पोस्टर-वॉर तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी भी प्रदेश में अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए पोस्टर का सहारा ले रही है।

Monday, January 2, 2017, 16:29 [IST]

Congress poster says Modi, Shah and Jaitley is harmful to the public.