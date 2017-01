यूपी में सपा-कांग्रेस का हुआ गठबंधन, राहुल को मिली 105 सीटें

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुआ गठबंधन, सपा कांग्रेस को 105 सीटें देने के लिए हुई राजी, दोनों ही पार्टी के शीर्ष स्तर के नेता गठबंधन के लिए हुए राजी

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 13:25 [IST]

English summary

