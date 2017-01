यूपी चुनाव: गठबंधन के बावजूद अपने इस गढ़ में क्या कांग्रेस उतारेगी सपा के खिलाफ उम्मीदवार?

सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन के बाद पांच सीटों पर सपा के उम्मीदवारों का ऐलान करना अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आया।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 15:09 [IST]

English summary

Congress declared it would contest all 10 seats in Amethi and Rae Bareli.