बरेली में कांग्रेस ने उतारे अपने उम्मीदवार, जानिए उनकी राजनीतिक कुंडली

कांग्रेस ने मीरगंज सीट से नरेंद्र पाल सिंह, शहर विधानसभा सीट से प्रेम प्रकाश अग्रवाल, कैंट विधानसभा सीट से नवाब मुजाहिद हसन खां को उतारा है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 23, 2017, 18:51 [IST]

English summary

Congress has fielded candidates in Bareilly, Know their political background