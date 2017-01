सपा-कांग्रेस के बीच गठबंधन पर दोनों दलों की आधिकारिक मुहर

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का आज लखनऊ के ताज होटल में आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस की ओर से इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राज बब्बर मौजूद थे।

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 19:09 [IST]

English summary

Congress and Samajwadi alliance is official now. Raj Babbar and Kiranmany Nanda makes it official in PC.