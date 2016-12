सपा के 325 उम्मीदवारों की पूरी सूची, मुलायम ने अखिलेश के करीबियों के टिकट काटे

मुलायम सिंह यादव ने आज सपा के325 उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट जारी की, बाकी के 75 उम्मीदवारों की जल्द घोषणा की जाएगी।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 16:33 [IST]

English summary

Complete list of 325 candidates declared by Mulayam Singh Yadav. Remaining 75 candidates name soon to be declared.