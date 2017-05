बछड़ा काटकर बिगाड़ा सांप्रदायिक माहौल, रात भर के बवाल में 4 लोग गिरफ्तार

सुरक्षा के मद्देनजर आरोपियों को दूसरे थाने में रातभर रखा गया। क्योंकि गुस्साए लोग बार-बार खुल्दाबाद थाने पहुंच कर आरोपियों को सामने लाने की मांग कर रहे थे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, May 1, 2017, 11:08 [IST]