बनारस में जब भी भगवान को लगती हैं ठंड तो ओढ़ लेते हैं रजाई और कंबल

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भगवान को भी कंबल और रजाई के जरिए ठंड से बचाया जा रहा है। भगवान को ठंड से बचाने के लिए भक्तों की लाइन लगी हुई है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, December 30, 2016, 14:12 [IST]

English summary

Cold in eastern part of uttar pradesh, god wears quilt and blanket.