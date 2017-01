मल्लावां विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता का केस

बसपा प्रत्याशी के खिलाफ माधौगंज कस्बे के एक शख्स ने शिकायत की जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया।

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 15:55 [IST]

English summary

Case of violation of election code of conduct has been registered against BSP candidate in Mallawan constituency.