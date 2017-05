सीएम योगी का आदेश भी नहीं दिला सका महिला को न्याय, दिन-रात बस बहा रही है आंसू

सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश भी पुलिस और जिला प्रशासन ने दर-किनार कर दिया। न्याय न मिलने पर पीड़ित महिला एक बार फिर एसपी की चौखट पर पहुंची है।

Story first published: Friday, May 5, 2017, 8:58 [IST]