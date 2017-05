योगी की नसीहत, 'अपना दिमाग बदलो, अब हम सत्ता में हैं'

हाल ही में आगरा और सहारनपुर में पुलिस के साथ भाजपा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की झड़प की खबरें सामने आई हैं, जिन्हें लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा था।

लखनऊ। दो दिन पहले हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को नसीहत देने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब भाजपा कार्यकर्ताओं को अपनी मानसिकता बदलने की सलाह दी है। यूपी में सरकार बनने के बाद लखनऊ में आयोजित भाजपा की पहली राज्य कार्यकारिणी बैठक में सीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें किसी भी हालत में कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। 'कानून को अपने हाथ में ना लें कार्यकर्ता' कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में है, इसलिए आप सभी को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। अगर हम दूसरों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें तो हमें भी कानून का पालन करना चाहिए।' उन्होंने कहा कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो इसकी सूचना सरकार को दे दीजिए। 'अब हम विपक्ष में नहीं, सत्ताधारी पार्टी हैं' दो दिवसीय बैठक के दौरान सीएम ने कहा, 'अगर व्यवस्था में कहीं कोई कमी है तो सरकार उसमें सुधार करेगी। हम आपकी भावनाओं को दुख नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन इसके साथ-साथ हमें अपनी मानसिकता को भी बदलना होगा। अब हम विपक्ष में नहीं, बल्कि सत्ताधारी पार्टी हैं। इस बात को हम सभी को अपने ध्यान में रखना होगा।' पुलिस से भिड़े भाजपा कार्यकर्ता आपको बता दें कि हाल ही में आगरा और सहारनपुर में पुलिस के साथ भाजपा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की झड़प की खबरें सामने आई हैं, जिन्हें लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा था। इसके बाद आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार के साथ एक बैठक की और कार्यकर्ताओं के सम्मान की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को भी दी नसीहत गौरतलब है कि रविवार को ही गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंद कमरे में हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने कार्यकर्ताओं से अपने व्यवहार की मर्यादा बनाए रखने को कहा है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने भगवा रंग का दुरुपयोग ना करने की सख्त हिदायत दी है, ताकि पार्टी की छवि को नुकसान ना पहुंचे। ये भी पढ़ें-सीएम योगी बोले, मेरे सीएम बनने की दुनिया में चर्चा हुई...

