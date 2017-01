हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है बरेली में चुन्ना मियां का मंदिर

लक्ष्मी नारायण का यह मंदिर उनके किसी भक्त ने नहीं बल्कि बरेली के सेठ फजरुल रहमान उर्फ़ चुन्ना मियां ने बनवाया।

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 13:13 [IST]

English summary

laxmi narayan temple built by fazrul rehman alias chunna miyan is placed in bareilly