जब वाराणसी में उड़ता दिखा चीन का ड्रोन कैमरा, चाइनीज कपल को पुलिस ने पकड़ा

दशाश्वमेघ सर्किल ऑफिसर सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि ये चीन से आये हुए पर्यटक हैं इन्हें ये पता नहीं था कि यहां ड्रोन उड़ाना प्रतिबंद्धित है।

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 16:37 [IST]

English summary

Chinese couple held for using ‘drone cameras’ at Varanasi ghat.