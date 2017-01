दबाव के बाद चीन ने जारी की उत्तरी कोरिया को बैन उत्पादों की लिस्ट

उत्तर कोरिया में उत्पादों को बैन किए जाने की नई लिस्ट चीन ने की जारी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूएन के दबाव के बाद चीन ने लिया फैसला

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 18:12 [IST]

English summary

China releases the new list of ban articles to North Korea After UN order and Donald Trump pressurised China the move have been taken.