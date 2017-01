शाहजहांपुर: मानवता शर्मसार, बच्चे को जन्म लेते ही नदी में फेंका

नदी के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे, तभी उनकी नजर नदी के किनारे उतरा रहे नवजात पर पड़ी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 12:42 [IST]

English summary

A Child was thrown in the river after birth. Dead body of child found in Khannaut river in Shahjahanpur.