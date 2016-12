अलीगढ़: नोटबंदी के बाद कैश संकट से जूझ रहे ग्रामीणों ने किया बैंक में हंगामा

सुबह से लंबी कतार में खड़े ग्रामीणों को जब पता चला कि बैंक में कैश नहीं है तो उनके सब्र का बांध टूट गया।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 2:54 [IST]

English summary

In Gabhana area of Aligarh, villagers became angry after bank officials said about not having cash.