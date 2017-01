यूपी विधानसभा चुनाव 2017: विवादित बयान देने पर भाजपा सांसद साक्षी महाराज के खिलाफ केस दर्ज

भाजपा सांसद साक्षी महाराज पर विवादित बयानबाजी भारी पड़ गई है। उत्‍तर प्रदेश पुलिस ने मेरठ में साक्षी महाराज और अन्‍य के खिलाफ आईपीसी की धारा 298 के तहत के दर्ज कर लिया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 18:51 [IST]

English summary

Case registered in Meerut against Sakshi Maharaj over his controversial comment on population control, under section 298 of IPC among others