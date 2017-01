आगरा: पोस्टर्स लगाने पर सपा प्रत्याशी क्षमा जैन पर आचार संहिता उल्लंघन का केस

चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में आचार संहिता लागू है। सपा प्रत्याशी क्षमा जैन के खिलाफ इसके उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 16:29 [IST]

English summary

In Agra, Police registered case against Samajwadi Party candidate Kshama Jain for violating election code of conduct.