अखिलेश के मंत्री की गाड़ी से कुचलकर ठेले वाले की मौत, नशे में था ड्राइवर

घटना के वक़्त मंत्री का चालक ही मौजूद था जो मंत्री को बदायूं छोड़कर गाड़ी वापस लेकर लखनऊ जा रहा था। पुलिस ने शराब के नशे में धुत आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 11:31 [IST]

English summary

Car belonging to UP state Minister Omkar Singh hit a handcart in Hardoi killing one, last night. Driver arrested.