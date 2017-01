यूपी चुनाव: अखिलेश-शिवपाल की रार का फायदा उठाने में लगे हैं सपा प्रत्याशी

शिवपाल, मुलायम और अखिलेश के बीच कलह में पार्टी उलझी हुई हैं। ऐसे में आगरा की एक सीट पर इस रार का लाभ लेने की कवायदें तेज हुई हैं।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 11:05 [IST]

English summary

Samajwadi Party candidates are taking advantage of feud between Akhilesh Yadav and Shivpal Yadav and they are campaigning in their constituency.