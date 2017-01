समाजवादी पार्टी के चिन्ह का मसला जल्द सुलझा पाएगा आयोग? जानें वो नियम जिसके तहत सुलझते है ऐसे मामले

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष समाजवादी पार्टी सरीखा मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं, जिनमें पार्टियां दो गुटों में बट गई हैं। पहला मामला साल 1964 में आया था।

Tuesday, January 3, 2017, 10:04 [IST]

