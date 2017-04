योगी सरकार ने किया शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 18 साल के ऊपर नहीं दे सकेंगे हाईस्कूल की परीक्षा

अब यूपी बोर्ड की हाईस्कूल रेग्यूलर परीक्षा में 18 साल से ज्यादा आयु के छात्र-छात्राएं शामिल नहीं हो सकेंगे। इस नियम को लागू करने के लिए सरकार ने हरी झंडी दे दी है।

Story first published: Friday, April 28, 2017, 12:41 [IST]

Can not exam high School on more than 18 year of Age in UP