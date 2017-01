मोदी के बनारस में कैंब्रिज की पाठशाला, टैबलेट से पढ़ाई कर रहे गरीब बस्ती के बच्चे

कैंब्रिज यूनिवर्सिटी, सारनाथ इलाके में खास स्कूल चला रही है जहां बच्चे टैबलेट से खुद पढ़ाई करते हैं और शिक्षक उनका सहयोग करते हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 13:15 [IST]

English summary

Cambridge University is educating poor children in Sarnath area by using tablets. Teachers are helping them to use tablet.