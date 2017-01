बुलंदशहर सदर सीट पर आमने-सामने आए दो बाहुबली, क्या होगा परिणाम

यूपी में विधानसभा चुनाव 2017 का आगाज होने के साथ ही बुलंदशहर सदर सीट पर दो बाहुबली आमने-सामने आ गए है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 23, 2017, 4:16 [IST]

English summary

bulandshahr sadar seat on which two powerfull men's are contesting in up assembly election 2017.