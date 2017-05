बुलंदशहर: मुस्लिम बुजुर्ग के हत्यारोपी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता

बुलंदशहर में प्रेम प्रसंग के चलते मुस्लिम बुजुर्ग की हत्या का मामला गरमाया हुआ है। इस मामले में पकड़े गए तीनों हत्यारोपी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता हैं।

Friday, May 5, 2017

Bulandshahr murder accused are workers of Hindu Yuva Vahini.

