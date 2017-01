गोरखपुर: बसपा ने 7 मुस्लिम, 5 निषाद, 4 एमएलए को दिया मौका, सिर्फ 1 महिला पर जताया भरोसा

पार्टी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। बसपा दलित व मुस्लिम वोटों पर ज्यादा भरोसा कर रही है।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 19:47 [IST]

BSP has given seven tickets to Muslims, five to Nishad, four tickets to present MLA and only one tickets to woman candidate in Gorakhpur-Basti assembly area.