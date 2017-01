मायावती ने यूपी चुनाव के लिए जारी की तीसरी सूची, इन्हें मिला टिकट

बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 100 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है।

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 11:47 [IST]

English summary

BSP releases third list of 100 candidates, total 300 seats declared till now regarding up assembly election 2017