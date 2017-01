टिकट के चक्कर में न रहे घर के न घाट के! पहले बसपा ने किया हताश तो अब बीजेपी से भी निराश

बसपा से निष्कासित नेता बृजेश वर्मा ने थामा था बीजेपी का दामन लेकिन बीजेपी ने भी उन्हे किया निराश, नहीं दिया टिकट तो नेता जी ने उखाड़ फेका पार्टी का झंडा।

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 13:33 [IST]

English summary

BSP expelled leader join BJP but BJP dissapoint him on ticket