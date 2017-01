गोरखपुर: बसपा ने बस्ती मंडल की आठ सीटों पर 4 मुस्लिम, 1 महिला उम्मीदवार को उतारा

बसपा ने बस्ती मंडल के दो जिलों सिद्धार्थनगर व संतकबीर नगर की आठ सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जिसमें 4 मुस्लिम व 1 महिला उम्मीदवार शामिल हैं।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 19:18 [IST]

English summary

bsp declared candidate for eight seat of basti mandal in gorukhpur with five muslim candidate including one muslim women candidate