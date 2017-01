उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले बढ़ सकती है BSP की मुसीबत, IT के रडार पर माया के भाई की कंपनियां

बसपा सुप्रीमो मायावती के भाई आनंद कुमार के बारे में नया खुलासा हुआ है। इस खुलासे में सामने आया है कि उनकी कंपनियों ने माया शासन काल के दौरान खूब फायदा कमाया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 6:48 [IST]

English summary

Bsp Chief Mayawati brother anand kumar is on radar of income tax department