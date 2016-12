मायावती बोलीं, उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए नोटबंदी बनी गले की हड्डी, जनता सबक सिखाएगी

बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद मायावती ने भाजपा, कांग्रेस और सपा पर टिप्पणी की है। कहा कि बिना भाजपा के इशारा किए इन दो दलों का गठबंधन नहीं होगा।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 12:25 [IST]

BSP Chief Mayawati attacks on bjp, congress and sapa regarding up assembly election 2017, Said- people are frustrated