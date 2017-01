बसपा प्रत्याशी ने आचार संहिता की उड़ाई खिल्ली, तमाशा देखती रही पुलिस

हरदोई जिले के बालामऊ में बसपा प्रत्याशी नीलू सत्यार्थी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। जिसके चलते पुलिस ने उनके एक समर्थक को गिरफ्तार कर लिया है।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 18:05 [IST]

English summary

bsp candidate was charged fir to violate election code of conduct on distrubuting party visiting card.