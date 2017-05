कॉपी जांचने बैठे मास्टर साहब तो बरसने लगे रुपए, छात्र बताने लगे क्यों पास होना है जरूरी?

ये बातें यूपी बोर्ड के एक-दो नहीं, दर्जनों परीक्षार्थियों ने अपनी कॉपियों में लिखी है। जिसे पढ़कर एग्जाम‍िनर रूम में ठहाकों की आवाज गूंजने लगी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, May 1, 2017, 12:34 [IST]