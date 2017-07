IAS की तैयारी कर रही गर्लफ्रेंड की ब्लू फिल्म बना बुरा फंसा ब्वॉयफ्रेंड

वाराणसी। आईएएस की तैयारी कर रही एक लड़की ने शनिवार को वाराणसी पुलिस को अपने चार पहले पुराने ब्वॉयफ्रेंड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि उसके ब्वॉयफ्रेंड ने उसका MMS बना लिया है और वह उसे वायरल करने की धमकी देकर 20 लाख रुपए की मांग कर रहा है। पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ब्वॉयफ्रेंड को पकड़ने की तैयारियों में जुट गई है।

चार साल पहले तय हुई थी शादी अंजलि (काल्पनिक नाम) बनारस में आईएस की तैयारी कर रही है। 2013 में अंजलि की शादी जौनपुर के रहने वाले अभिशेख रॉय नाम के एक लड़के से तय हुई थी। अजंलि ने बताया कि अभिशेख के घर में परिवारिक व्यवस्तताओं को देखते हुए शादी की तारीख नहीं तय हो पा रही थी। इस बीच अभिषेक ने अंजलि को ये कहकर कि तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, विश्वास में लिया और संबंध बनाने लगा। अजंलि ने बताया कि घरवाले रिश्ते के लिए राजी थे इसलिए मैंने कभी विरोध नहीं किया। जब भी हम दूसरे के साथ करीब होते वो मेरा वीडियो बना लेता था लेकिन मैंने उस वक्त इग्नोर किया। फेसबुक पर अश्लील फोटो डाली पीड़िता ने बताया की इन चार वर्षो में मैंने कई बार शादी की बात किया लेकिन वह टालमटोल करता रहा। फिर एक दिन अभिशेख के पिता ने मेरे पिता से शादी के लिए 20 लाख की डिमांड किया और न देने पर शादी नहीं होने की धमकी दी। इस बात की जानकारी मैंने अभिसेख को दिया और शादी करने की बात की तो उसने मुझे कहा मान जाओ नहीं तो तुम्हारा एमएमएस वायरल कर बर्बाद कर दूंगा और उनमें से कई प्राइवेट फोटो अभिशेख ने फेसबुक पर अपलोड कर दिया। और जब मैंने इसकी वजह पूछी तो उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। यही नहीं अभिशेख ने मेरे पिता को भी जान से मरने की धमकी देने लगा। इसी डर से मैंने अभिसेख, उसके पिता और भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। क्या कहती हैं पुलिस इस पुरे मामले पर कैन्ट थाने के प्रभारी फरीद अहमद से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि अंजलि ने अपने ब्वॉयफ्रेंड सहित पांच लोगो के खिलाफ थाने में धारा 376 और धारा 419 , 420 में नामजद मुकदमा दर्ज कराया हैं जिसकी जांच की जा रही हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी ब्वॉयफ्रेंड फरार बताया जा रहा है।

