गर्लफ्रेंड का बनाया MMS फिर मोबाइल शॉप में ले जाकर करता था गंदा काम

बदनामी के डर से छात्रा चुप रही और पहले युवक ने छात्रा का शारीरिक शोषण किया फिर दोस्तों संग छात्रा का रेप करता । जब छात्रा से यह सब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने फांसी लगाने का निर्णय लिया।

Subscribe to Oneindia Hindi

इलाहाबाद। मोबाइल की दुकान चलाने वाले युवक ने एक छात्रा को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर अपने साथी की मदद से छात्रा का अश्लील वीडियो बना लिया। फिर छात्रा को ब्लैकमेल कर युवक, दुकान के अंदर अपने दोस्तों के साथ गंदा काम करने लगा। धमकी देता था कि वीडियों पूरे शहर में बांट देगा। पहले तो डरी सहमी छात्रा बदनामी के डर से चुप रही। जब वह युवक की करतूत से तंग आ गयी तो घर में आत्महत्या करने सोचने लगी। छोटी बहन को भनक लग गई तो उसने मां को बताया। उसके बाद पीडि़ता ने आपबीती सुनाई और मामला पुलिस में पहुंचा। मोबाइल रिचार्ज कराने जाती थी छात्रा मामला पिपरी इलाके का है। यहां रहने वाली बीए की छात्रा कालेज आते जाते तिल्हापुर मोड़ से टैक्सी पर बैठा करती थी। मोड़ पर ही मोबाइल की दुकान पर मोबाइल रीचार्ज कराने कभी कभी जाती थी। दुकानदार युवक ने छात्रा के नंबर पर ऑफर बताने के बहाने फोन करना शुरू कर दिया । छात्रा का दुकान पर आना-जाना बढा तो नजदीकी बढ़ी। युवक ने छात्रा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया । छात्रा युवक के प्रेम जाल में फंस गई और धीरे धीरे युवक अपने मंसूबे में कामयाब होता गया। बना लिया अश्लील वीडियो युवक छात्रा को दुकान के अंदर बैठाता। एक दिन युवक ने अपने एक दोस्त के साथ प्लान बनाकर छात्रा का अश्लील वीडियो बना लिया। छात्रा से वह शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा तो छात्रा ने इंकार कर दिया। जिस पर युवक ने अश्लील वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दोस्‍तों संग किया बलात्‍कार बदनामी के डर से छात्रा चुप रही और पहले युवक ने छात्रा का शारीरिक शोषण किया फिर दोस्तों संग छात्रा का रेप करता । जब छात्रा से यह सब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने फांसी लगाने का निर्णय लिया और फिर मामला पुलिस तक पहुंच गया। वीडियो वायरल करने की धमकी जब भी वह विरोध करती तो उसको वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती। इज्जत की खातिर छात्रा साल भर सबकुछ सहती रही। मनमानी बढ़ गई तो छात्रा ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद वह थाने गई पर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। शुक्रवार को छात्रा ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। एसपी वीके मिश्र ने मामले की जांच शुरू करा दी है। फिलहाल युवक दुकान बंद कर फरार है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।

WHAT OTHERS ARE READING